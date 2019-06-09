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Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"

A Milli Takımımızın Fransa'yı hezimete uğratmasının yankları sürüyor. Fransa Milli Marşı'nı ıslıklamasını gerekçe gösteren Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Le Pen, Türkiye'nin ceza alması gerektiğini savundu.

09 Haziran 2019 Pazar 19:12
Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"

A Milli Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadele öncesinde taraftarlarımızın Fransa Milli Marşı'nı ıslıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tepki geldi.

Macron çok rahatsız oldu

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkan, marşın ıslıklandığı sırada çok rahatsız oldu ve bunu kabul edilemez buldu. Federasyon başkanı Noel Le Graet'e de tavsiyelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Ceza verilmeli

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yaptığı açıklamada; "Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerlerinin zıttı. FIFA'nın, bu gece Türk halkının saygısızlığı nedeniyle Türk futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:12
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
  3. Emmanuel Macron
  4. Fransa
  5. Marine Le Pen

YORUM YAZ

  • Yavşak Le PenYavşak Le Pen8 dk önce
    Ulan  sana ırkçılığın için ne cezası verilmeli acaba soysuz köpek
  • Mehter korkuttu Mehter korkuttu 8 dk önce
    Almanlardan toto nuzu biz kurtarmıştık barbaros ve piri Reis..toulone da 1.5 yıl 50 000 levent bu pis fransızları korudu
  • hülyahülya10 dk önce
    yabancı bir ülkede o ülkenin mili arşını ıslıklıyorsanız ceza alırsınız.kusura bakmayın.
  • Okan Okan 19 dk önce
    Milli marşa saygı göstermeyi bilmeyen topluluk insanlıktan nasibini almamış demektir
  • ÖzkanÖzkan20 dk önce
    Hadi len,sizin yaptığınız yanında hiç bu!!!yemedi dimi!!
  • EKOLL EKOLL 23 dk önce
    Bire alçaklar Fransa da şanlı Türk bayrağını yakan şerefsizlere ne yaptınız?

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