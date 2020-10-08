Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan karşısında tel tel dökülen Erivan yönetimi Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, yaptığı yeni açıklamayla Türkiye'yi savaşın bir parçası olarak göstermeye kalktı. Sahada hiçbir askeri güç bulundurmayan ancak siyasi olarak Azerbaycan'a tam destek veren Türkiye için "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ancak Türkiye oyundan çıkarsa durur" dedi.

Türkiye'nin çatışmanın üçüncü tarafı olduğunu iddia etti

Rus gazetecilerle bir araya gelen Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Türkiye'ye asılsız iddialar yöneltti.

"Şu anda Karabağ'da yerel bir çatışma değil, Azerbaycan ve Türkiye'nin uzun süredir hazırlandığı gerçek bir savaş var. Çatışmaların ancak üçüncü aktör (Türkiye) oyundan çıktıktan sonra durdurulması mümkün" diyen Sarkisyan, Ankara'nın çatışmaya dahil olması nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ sorununun çözümünde arabulucu olamayacağını savundu.

"Türkiye'nin varlığı tüm tabloyu değiştiriyor"

"Bunun Azerbaycanlıların kendi meselesi olsa da" Türkiye'nin Azerbaycan'daki varlığının bu ülkenin egemenliğini zayıflattığını ileri süren Sarkisyan, "Tüm bunlar bölgeyi olumsuz etkiliyor, Kafkasya'daki tüm tabloyu tamamen değiştiriyor, durumu Türkiye'nin eksen olduğu farklı bir jeopolitik düzeye taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sarkisyan ayrıca uluslararası arabulucuların Türkiye'yi çatışma bölgesinden "gitmeye" ikna etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.