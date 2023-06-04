Hezimete uğrayan 7'li masa üyesi HDP/Yeşil Sol Parti'de yönetim değişiyor!

Pervin Buldan ve Mithat Sancar Medya Haber TV'de konuştu.

Seçim başırısızlığının hesabının verilmesi gerektiğini belirten Buldan ve Sancar, görevi kongrede devredeceklerini söyledi.

HDP'li Buldan seçime ilişkin değerlendirmesinde, "Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık. Örneğin Ermeni, Ezidi, engelli temsiliyetinin olmaması önemli eksikliklerdir" ifadelerini kullandı.

Sancar ise "Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Bu açıdan kendimizi başarısız sayıyoruz ancak bir yenilgi söz konusu değil." iddiasında bulundu.

Mithat Sancar, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyaseti bıraktığına ilişkin açıklamalarını da şöyle değerlendirdi: Demirtaş çok değerli bir arkadaşımız, yoldaşımızdır. Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik.

ÖNE ÇIKAN VİDEO