  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
14 Haziran öncesi NATO'da hareketlilik
DSİ'den vatandaşlara uyarı: Kontrolsüz akacak
2011'den beri en yüksek seviye! Almanya açıkladı
ABD'de son bilanço açıklandı
Gündem Heykeli bırak yol yap! CHP'li belediyede yollar çöktü sürücüler isyan etti
Gündem

Heykeli bırak yol yap! CHP'li belediyede yollar çöktü sürücüler isyan etti

İstanbul Ataşehir'de çalışma yapılan yollarda yaşanan çökme, sürücülere zor anlar yaşattı. Çukura düşen araçlar itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 17:22:00 - 2021-05-31 17:32:05

Ataşehir'de enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda yağmurun etkisi ile çökme meydana geldi. Su dolu çukurları fark edemeyen sürücüler, çukura düşerek mahsur kaldı.

Çalışmanın yapıldığı zemin çöktü

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde, yaklaşık 10 gündür yer altı enerji hatları döşeme çalışması devam ediyordu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeni ile çalışma yapılan bazı bölgelerde toprak zemin çöktü, çukurlar oluştu.

Çukurlara dolan sular nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı. Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen bir kamyonet ve bir otomobil, su ile dolmuş çukuru fark edemeyince çukura düştü.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Mahsur kalan sürücüler araçlarını hareket ettiremeyince, devreye itfaiye ekipleri ile çekiciler girdi. Kurtarılan araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Yollar trafiğe kapatıldı

Çalışmaların ardından bazı alanların betonlandığı görülürken bazı yerlerin ise yalnızca toprak ile kapatıldığı görüldü. Trafik ekipleri tarafından sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler"

Kaza nedeni ile kamyoneti zarar gören Adem Kaya, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik.”

"Altını iyi doldurmamışlar"

Otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk ise, “Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik.” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay