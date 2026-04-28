Heykelden başka ne yaptınız? Özgür Özel AK Parti’nin kiralık konut icraatına da kondu

Türkiye'de barınma ve konut sorununa çözüm üretmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında İstanbul'a ayrılan 100 bin konutun kura çekimleri, yakın zamanda tamamlandı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ DEVREYE ALINIYOR

Bu proje çerçevesinde Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut modeli de devreye alınıyor ve İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut inşa ediliyor.

Bu kiralık konutların ilk etapta, Ağustos'ta 2 bin adedinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Kiralar piyasa rayiç bedelinin altında tutulacak ve konutlar 3 yıl süreyle kiralanabilecek.

'KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ BİZİM' DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kiralık sosyal konut uygulamasını ilk kez konuşanın partisi olduğunu savunmaya devam ediyor.

Bugün TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, Türkiye'ye 'kiralık sosyal konut' fikrini getirenin CHP olduğunu öne sürdü.

"PROJEYİ İLK KEZ KONUŞAN PARTİYİZ"

Özel, konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Bu pazar İstanbul'da sosyal konut kiralık konut kuraları çekildi, ilk kez AK Parti döneminde başlıyor diye duyurdular.

Kiralık sosyal konut projesini Türkiye'de ilk kez konuşan, programına yazan partiyiz. Geçtiğimiz ay iki projenin temelini attık."

"O FİKRİ TÜRKİYEYE GETİREN CHP'DİR"

Buradan Türkiye’de barınma sorunu çeken herkese söylüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, kiralık sosyal konut fikrinin geliştiği sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin tartıştığı ve hayata geçirdiği o fikrin sahibidir.

O fikri Türkiye’ye getiren, o fikri Türkiye’de savunan, Türkiye’de planlayan, iktidarında da her sosyal konuttan birinin kiralık ve gelire göre sosyal konut haline getiren partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem sosyal belediyecilikte hem de sosyal konut alanında kötü taklitlerinden sakının.