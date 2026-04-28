Heykelden başka ne yaptınız? Özgür Özel AK Parti'nin kiralık konut icraatına da kondu
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye'de belediyeleri kazandığı illerde tek bir konut dahi yapmaktan aciz olan CHP zihniyeti, şimdi de AK Parti hükümetinin devrim niteliğindeki projelerine göz dikti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen ve barınma sorununa köklü çözüm getiren "Yüzyılın Konut Projesi"ni dillerine dolayan Özgür Özel, partisinin grup toplantısında adeta hayal dünyasında gezindi. Kendi belediyelerinde halkı çileye mahkum eden CHP, hükümetin tıkır tıkır işleyen "kiralık sosyal konut" modelini "fikir babası biziz" yalanıyla sahiplenmeye çalıştı.

Türkiye'de barınma ve konut sorununa çözüm üretmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında İstanbul'a ayrılan 100 bin konutun kura çekimleri, yakın zamanda tamamlandı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİ DEVREYE ALINIYOR

Bu proje çerçevesinde Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut modeli de devreye alınıyor ve İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut inşa ediliyor.

Bu kiralık konutların ilk etapta, Ağustos'ta 2 bin adedinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Kiralar piyasa rayiç bedelinin altında tutulacak ve konutlar 3 yıl süreyle kiralanabilecek.

'KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ BİZİM' DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kiralık sosyal konut uygulamasını ilk kez konuşanın partisi olduğunu savunmaya devam ediyor.

Bugün TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Özel, Türkiye'ye 'kiralık sosyal konut' fikrini getirenin CHP olduğunu öne sürdü.

"PROJEYİ İLK KEZ KONUŞAN PARTİYİZ"

Özel, konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Bu pazar İstanbul'da sosyal konut kiralık konut kuraları çekildi, ilk kez AK Parti döneminde başlıyor diye duyurdular.

Kiralık sosyal konut projesini Türkiye'de ilk kez konuşan, programına yazan partiyiz. Geçtiğimiz ay iki projenin temelini attık."

"O FİKRİ TÜRKİYEYE GETİREN CHP'DİR"

Buradan Türkiye’de barınma sorunu çeken herkese söylüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, kiralık sosyal konut fikrinin geliştiği sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin tartıştığı ve hayata geçirdiği o fikrin sahibidir.

O fikri Türkiye’ye getiren, o fikri Türkiye’de savunan, Türkiye’de planlayan, iktidarında da her sosyal konuttan birinin kiralık ve gelire göre sosyal konut haline getiren partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem sosyal belediyecilikte hem de sosyal konut alanında kötü taklitlerinden sakının.

Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu
Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

Gündem

Siyonist katilin dili ana muhalefetin ağzında! Özgür Özel değil sanki Netanyahu

Abdulkadir Selvi: Özgür bey, seçim çocuk oyuncağı değildir! Tayyip Erdoğan zekatını verse 10 tane Özgür Özel eder
Abdulkadir Selvi: Özgür bey, seçim çocuk oyuncağı değildir! Tayyip Erdoğan zekatını verse 10 tane Özgür Özel eder

Gündem

Abdulkadir Selvi: Özgür bey, seçim çocuk oyuncağı değildir! Tayyip Erdoğan zekatını verse 10 tane Özgür Özel eder

Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın
Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın

Gündem

Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın

Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi!
Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi!

Gündem

Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi!

Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü
Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü

Gündem

Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü

Ziya

At yalanı varsa inananı

özgür beyin acilen Atatürkcü ayarlara dönmeli

yanında bulunan danısmanlarını atatürkü seven <<demci kemalci ekremci olmayan gruplardan almalı yoksa işi zor <<
