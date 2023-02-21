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Siyaset Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek
Siyaset

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Meksikalı ekiple birlikte Adıyaman'a gelerek arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ve çalışma esnasında ölen köpeğin heykelini dikeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:44:00 - 2023-02-21 20:49:06
Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra dün akşam Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha yaşadı.

Depremin yaralarını sarmak için topyekün mücadele edilirken, CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı'ndan "heykel" çıkışı geldi.

Bildikleri tek şey heykel dikmek!

Sarıyer'deki bir anma etkinliğinde konuşan Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi olarak Meksika'dan Türkiye gelen ekibin yanında bulunan köpeğin heykelini dikeceklerini açıkladı.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Dayanışma 2011 yılındaki gibi uluslararası bir boyuta taşındı. Van depremi sonrasında, Miyazaki'nin adını bu parka verirken ailesinden ve Japon devletinden izin aldık. Vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarmak için binlerce kilometre uzaktan gelen, vefa borcumuz olan isimlerden biri de arama-kurtarma köpeği Proteo. O bir asker olduğu için Meksika Ordusu'nun izniyle, parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz.

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Yorumlar

Muh

Allahaşkına artık adam olun ne demek köpeğin heykelini dikmek eğer bu haber doğruysa allah bu CHP kilere akıl fikir versin bu millet artık sizden bıktı ama ne yazıkki sizlerde bu milletin evlatlarıdınız

Murat

Birakin diksinler !  
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