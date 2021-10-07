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Gündem Heyelan nedeniyle o karayolu kapanmıştı: Yeniden ulaşıma açıldı!
Gündem

Heyelan nedeniyle o karayolu kapanmıştı: Yeniden ulaşıma açıldı!

Heyelan nedeniyle kapalı olan Artvin-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:41:00 -
Heyelan nedeniyle o karayolu kapanmıştı: Yeniden ulaşıma açıldı!

Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.

Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.

Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından saat 20.50 itibariyla karayolunu ulaşıma açtı. 

 

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