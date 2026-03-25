Heyelan anı kamerada! Kaya parçaları yola böyle düştü
Hakkari-Yüksekova kara yolunda dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken ekipler bölgede çalışma başlattı.
Hakkari’de Yüksekova-Yeniköprü kara yolunun 17’nci kilometresinde korku dolu anlar yaşandı. Çöplük mevkisi yakınlarında saat 16.30 sıralarında heyelan oldu. Sürücüler, dağdan kopan kaya parçalarının yola doğru indiğini fark ederek araçlarını durdurdu. Bu sırada dev bir kaya kütlesi de yola düşerek parçalandı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ekipler, yoldaki kayaların temizlenmesi için bölgede çalışma başlattı.