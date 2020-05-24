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Aktüel

Heyelan altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:38:15 -
Heyelan altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, baraj inşaatında çalışırken oluşan heyelanın altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi bulundu.

Sakarya Irmağı üzerinde Mahmutlar Mahallesi mevkisinde süren baraj inşaatında İrfan Börtü'nün (35) iş makinesi ile çalışma yaptığı sırada toprak kayması oluştu.

Heyelan altında kalan Börtü'nün cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu gece geç saatlerde bulundu.

Börtü'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Börtü'nün cesedinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.


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