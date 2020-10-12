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Ekonomi Heyecanlandıran gelişme sonrası Berat Albayrak'tan paylaşım: Yolun açık olsun
Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme sonrası Berat Albayrak'tan paylaşım: Yolun açık olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün limandan demir alan ve Kaş’a doğru harekete geçen Oruç Reis için bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:10:00 -
Heyecanlandıran gelişme sonrası Berat Albayrak'tan paylaşım: Yolun açık olsun

Türkiye, Yunanistan'ın küstah provokasyonlarına rağmen Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bugün limandan demir alarak ve Kaş’a doğru harekete geçti.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Oruç Reis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun."

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