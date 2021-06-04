Heyecanlandıran bir proje daha geliyor
ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ile Türkiye’nin havada SİHA’larla yakaladığı üstünlüğün denizlere de indirilmesinin ardından, heyecanlandıran bir proje de Milli Savunma Üniversitesi’nden geliyor.
Yeni Akit Ankara
Yeni Akit’in edindiği bilgilere göre, Otonom sistemlerin gemilerde kullanımı, gemi seyirlerinin güvenli ve verimli olmasını sağlamak amacıyla; MSÜ Deniz Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılan bitirme projesi kapsamında Otonom Gemi Projesi çalışmaları başarıyla devam ediyor.
Proje gemisi, manuel olarak akıllı cihazlardan da sevk ve idare edilebiliyor. Proje kapsamında; geminin seyrine başlamasının ardından otonom bir şekilde seyrini tamamlaması ve seyir esnasında “denize adam düştü” manevrasını gerçekleştirmesi hedefleniyor.