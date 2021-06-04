Heyecanlandıran bir proje daha geliyor

Yeni Akit Ankara

Yeni Akit’in edindiği bilgilere göre, Otonom sistemlerin gemilerde kullanımı, gemi seyirlerinin güvenli ve verimli olmasını sağlamak amacıyla; MSÜ Deniz Harp Okulu Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılan bitirme projesi kapsamında Otonom Gemi Projesi çalışmaları başarıyla devam ediyor.

Proje gemisi, manuel olarak akıllı cihazlardan da sevk ve idare edilebiliyor. Proje kapsamında; geminin seyrine başlamasının ardından otonom bir şekilde seyrini tamamlaması ve seyir esnasında “denize adam düştü” manevrasını gerçekleştirmesi hedefleniyor.