Heyecanlandıran açıklama! Gökbilimciler öteki dünyadan sinyal aldı

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma takımı, bir radyo teleskop dizisiyle evreni gözlemleyerek Çoban takımyıldızı da denilen Boötes'dan yayılan radyo patlamaları keşfettiler.

Bu olayın, güneş sistemimizin ötesindeki bir gezegenden toplanan ilk radyo yayılımı olduğu ifade edildi.

Profesörü Ray Jayawardhana ise bu durum yabancı dünyaları yol açacağını söyledi.

Cornell Üniversitesi’nde çalışan doktora sonrası araştırma görevlisi Jake D. Turner önderliğinde çalışan takım, bulgularını dün Astronomy & Astrophysics bülteninde yayımladı.

Turner, “Radyo aleminde bir ötegezegen olarak bilinen güneş dışı gezegendeki tespitinin ilk işaretlerinden birini sunuyoruz” dedi. Turner'ın dikkat çeken şu ifadelere de yer veriyor;

“Sinyal, ikili bir yıldız sistemi ve bir ötegezegen barındıran Tau Boötes sisteminden geliyor. Yayılımın gezegenden geldiğini öne sürüyoruz. Radyo sinyalinin gücü ile kutuplaşmasına ve gezegenin manyetik alanına bakıldığından, kuramsal tahminlerle örtüşüyor.

"Onlarca ışık yılı uzaklık"

Turner’in doktora sonrası danışmanı ve çalışmanın diğer yazarı olan gökbilim profesörü Ray Jayawardhana şöyle söylüyor:

“Bu radyo tespiti eğer sonraki gözlemler ile doğrulanırsa, ötegezegenlere yönelik yeni bir pencere açacak ve onlarca ışık yılı uzaklıktaki yabancı dünyaları incelemek üzere yeni bir yol sunacak.”

Haziran ayındaki keşif

İngiltere’nin Manchester Üniversitesi uzmanları, hızlı radyo patlamalarının (FRB) izlediği yolu ikinci kez tespit etmeyi başarmıştı. FRB’ler uzayın derinliklerinden gelen ve milisaniyeler süren radyo dalgalarından oluşuyor. Gök bilimciler bu gizemli patlamaların izini sürerek geldiği galaksileri bulmaya çalışıyor.

Gök bilimciler bu yılın başlarında FRB 180916.J0158+65 adı verilen radyo patlamalarının izini sürmeyi başarmıştı. 16.35 günlük bir döngüye sahip olan patlamalarda, 4 günü aşkın süre boyunca sinyal gönderildiği ardından 12 gün sessizliğe gömüldüğü tespit edildi.

Uzmanlar son olarak FRB 121102 adı verilen hızlı radyo patlamalarını tespit etti. İlk keşfedilen patlamalardan daha aktif olan FRB 121102’de döngü 157 gün sürüyor. 90 gün boyunca radyo dalgaları yayılırken, daha sonra 67 günlük bir sessizlik periyoduna geçiliyor.

Çalışmanın başında yer alan Manchester Üniversitesi’nden Kaustubh Rajwade, “Şu ana kadar yalnızca bir FRB’nin patlama aktivitesiyle ilgili yolu görmüştük. Bu yeni keşfin önemi FRB’lerin kökenini bulmamızı sağlayabilir” dedi.

3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce gezegenle ilişkilendirilen FRB 121102’nin izlediği döngü bir önceki keşfe göre yaklaşık 10 kat daha uzun sürüyor. Uzmanlar bu uzayan döngünün kaynağının bir kara delik ya da nötron yıldızı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Araştırma ekibinden Duncan Lorimer, “Bu heyecan verici keşif, FRB’lerin kökenleri hakkında ne kadar az şey bildiğimizi gösteriyor. Gözlemlerimizin devam etmesiyle FRB’lerle ilgili daha net bir resme ulaşmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.