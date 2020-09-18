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Gündem Heyecanla beklenen TOGG'da önemli gelişme... Fabrikası hızla yükseliyor
Gündem

Heyecanla beklenen TOGG'da önemli gelişme... Fabrikası hızla yükseliyor

Heyecanla beklenen yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrika inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:55:00 -
Heyecanla beklenen TOGG'da önemli gelişme... Fabrikası hızla yükseliyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği "TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi"nin inşaat çalışmaları devam ediyor. TOGG'un resmi Twitter hesabından inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor" ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı bildirildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

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