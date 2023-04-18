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Teknoloji Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu
Teknoloji

Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:35:00 -

Türkiye'nin yerli milli sanayi atılımları hız kesmeden devam ediyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın beşinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın sistem tanımlama kapsamında beşinci test uçuşunun gerçekleştiğini duyurdu.

Kızılelma teknik özellikleri:

Mürettebat: Yok.
Uzunluk: 14,7 metre (48 ft)
Yükseklik: 3,3 metre (11 ft)
Kanat açıklığı: 10 metre (33 ft)
Kanat alanı: Bilinmiyor.
Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)
Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)
Güç kaynağı: 1 × İvçenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor.


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