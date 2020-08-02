Heybeliada'dan denize açılan taksi kaza yapıp kayalıklara oturdu
Heybeliada'dan üç yolcu bir mürettebatıyla denize açılan deniz taksi, adanın açıklarına geldiğinde "sığ uyarısı" işaret lambasına çarpıp kayalıklara oturdu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda sahil güvenlik botu bölgeye sevk edilirken deniz polisi de deniz de çevre güvenliğini sağladı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken tekne de maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Heybeliada açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu deniz taksi kayalıklara oturdu.
Alınan bilgiye göre, Heybeliada'dan müşterilerini aldıktan sonra yola çıkan tekne, adanın açıklarında kayalıkların arasında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.
Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe - Adalar Lojistik İskelesi'ne getirilen 4 kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.