Heybeliada'dan denize açılan taksi kaza yapıp kayalıklara oturdu

Heybeliada'dan üç yolcu bir mürettebatıyla denize açılan deniz taksi, adanın açıklarına geldiğinde "sığ uyarısı" işaret lambasına çarpıp kayalıklara oturdu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda sahil güvenlik botu bölgeye sevk edilirken deniz polisi de deniz de çevre güvenliğini sağladı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken tekne de maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.