Heybeliada'da korkutan orman yangını!
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.06 Haziran 2019 Perşembe 19:00
Öğle saatlerinde Heybeliada ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlara itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, Heybeliada İtfaiye'ne bağlı ekipler tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine tedbir amaçlı yangına müdahale için helikopter de geldi. Ancak yangının söndürülmesi nedeniyle helikopter müdahale etmeden geri döndü.
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