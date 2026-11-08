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Yerel Hey maşallah! 40 kiloluk turnasıyla böyle poz verdi
Yerel

Hey maşallah! 40 kiloluk turnasıyla böyle poz verdi

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Hey maşallah! 40 kiloluk turnasıyla böyle poz verdi

Keban Baraj Gölü'nde yakaladığı 40 kiloluk turnasıyla poz veren Elazığlı vatandaş gündem oldu.

Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı. Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.

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