Hevesleri kursaklarında kalacak! "Gezi Zekalı" yangın istismarcılarına kötü haber

yeniakit Ankara

Türkiye’nin son 19 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların da mümkün olan en kısa sürede yeniden yeşillendirileceğini açıkladı.

Anayasanın 169’uncu maddesine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "169’uncu madde, ‘Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” der. Bu madde uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz. Bu konuda kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın" dedi.

Ağaçlandırma için 3 yöntem

Yanan alanların üç yöntemle yeniden yeşillendirileceğini belirten Bakan Pakdemirli, planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacak. Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle, yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal hali ile kendini yenilemesi beklenecek, önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz inşallah.

İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak. Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Bu dikimlerin de kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Geleceğe Nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz."