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HES’lerde türbinlerin testleri tamamlandı

SASKİ tarafından Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen İkramiye HES’te kullanılacak türbin, jenaratör ve ekipmanlarının test ve kabul işlemleri tamamlandı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:34
HES’lerde türbinlerin testleri tamamlandı

SASKİ tarafından Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa edilen İkramiye HES’te kullanılacak türbin, jenaratör ve ekipmanlarının test ve kabul işlemleri tamamlandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Akçay Barajı Projesi kapsamında şehre kazandırılan HES’lerde kullanılmak üzere üretilen türbinlerin test ve kabul işlemleri tamamlandı. Hızırilyas HES ve Hacımercan HES’ten sonra son olarak İkramiye HES için üretilen türbinin SASKİ’nin alanında uzman personelleri tarafından kontrol edildiğini söyleyen SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “İnşallah en kısa süre içerisinde montaj çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.



Daha önce Hızırilyas HES’te bulunan 2 megavat kapasiteli iki türbinin montajını tamamladıklarını belirten Keleş, “Hacımercan HES’te kullanacağımız her biri 2,8 megavat gücündeki iki adet türbin ile 210 kilovat güce sahip bir türbinin test ve muayene işlemlerini tamamlamıştık. Son olarak İkramiye HES’te kullanacağımız 4 megavat kurulu güce sahip bir adet türbin, jeneratör ve ekipmanlarının da testleri ve gerekli kontrollerini tamamladık. Yakın bir tarihte montaj çalışmalarımız başlayacak. Yenilenebilir enerji hem sürekliliğe sahip olması hem de doğaya tamamen zararsız olması gibi nedenlerle büyük avantajlar sağlıyor. Bizler de bu alandaki yatırımlarımızla ülkemize ve şehrimize katma değer sunuyor, öncü bir rol oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:34
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