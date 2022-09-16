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Ekonomi Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Beklenen müjde verildi
Ekonomi

Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Beklenen müjde verildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 13:51:00 -
Hesaplarınızı hemen kontrol edin! Beklenen müjde verildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

 

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kirişci, "54 milyon 843 bin 181 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin 186 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin 995 lira ödeme yapılacak.

 

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