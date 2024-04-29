  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada hangi ülkenin uçak gemisi var? İşte dünyanın en büyük uçak gemileri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Bahçeli” kararı! İlk kez oluyor! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Bakan Alparslan Bayraktar, doğalgazla ilgili o müjdeyi tüm Türkiye’ye az önce verdi! Hadi hayırlı uğurlu olsun

İngilizlerden olay Türkiye-Rusya iddiası! İşte bu olursa, bütün dünya şaşkına döner

Hamas'tan İsrail askerine pusu! Kendi silahlarıyla vurdular

Cumhurbaşkanının kesin talimatına rağmen “ah ah” dedirten o bürokrat kim?

Tarih verildi: 'Dolar 25 TL'ye düşecek!'

ABD'li ünlü kuruluş açıkladı: Dünyanın gizli hazineleri! 7'si Türkiye'de!

Mehmet Şimşek, sinyalini vermişti! İslam Memiş, “İlk benden duyun” diyerek tüm Türkiye’ye ilan etti! Hadi hayırlı olsun

Asgari ücret, emekli aylıkları, kıdem tazminatı... Çalışma Meclisi toplanıyor!
Yaşam Hesap yüzünden sandalyeler havada uçtu!
Yaşam

Hesap yüzünden sandalyeler havada uçtu!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 14:24:00 -

Bursa'da esnaf ile mahalleli arasında hesap sebebiyle kavga çıktı.

Bursa’da esnaf ile mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri aldığı işletmenin önünden aldığı sandalyeyi esnafa fırlattı. O anlar kameraya yansırken, yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf ile müşteri arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Aynı mahallede oturan müşterinin yakınlarının gelmesiyle artan tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Saldırganlardan biri aldığı sandalyeyi esnaflara doğru fırlatırken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, 2 esnaf başına aldıkları darbeyle yaralandı.

Öte yandan, kavga nedeniyle işletme ve park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, 2 yaralı kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Köy halkı canından bezdi! Kimi kale diyor kimi meteor
Köy halkı canından bezdi! Kimi kale diyor kimi meteor

Yaşam

Köy halkı canından bezdi! Kimi kale diyor kimi meteor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa'nın en büyük kelebeği! Van Gogh'un eserindeki kelebek Türkiye'de görüldü
Avrupa'nın en büyük kelebeği! Van Gogh'un eserindeki kelebek Türkiye'de görüldü

Yaşam

Avrupa'nın en büyük kelebeği! Van Gogh'un eserindeki kelebek Türkiye'de görüldü

Köye gelenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu mezarlıkların sırrı ne?
Köye gelenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu mezarlıkların sırrı ne?

Yaşam

Köye gelenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu mezarlıkların sırrı ne?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23