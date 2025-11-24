Hesap vermek CHP’linin namus borcudur!

Buğra Kardan İstanbul

Sırttan hançerlemenin adetten olduğu CHP’de yolsuzluk krizi de derinleşti. İstanbul’u yağmalayan, İBB’nin ve 30 iştirakini batağa saplayan dolandırıcılık zanlısı Ekrem İmamoğlu’na siper olan, Silivri’ye gidip gelmekten usanmayan CHP’nin kukla Genel Başkanı Özgür Özel’e selefi Kemal Kılıçdaroğlu da sonunda ateş püskürdü.

Derhal arınmaya gidilmeli!

Aylardır sessiz olan, büyük vurgun zincirini anlatan iddianamenin okunmasının akabinde de dayanamayarak suskunluğunu bozan Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda, CHP’nin yolsuzluklar ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamayacağını belirtip, “Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur. Derhâl arınmaya gidilmeli” sözünü sarf etmesi hem Ekrem İmamoğlu’nu hem de Özgür Özel’i afallattı.

BARDAK TAŞTI, ATEŞ ŞİDDETLENDİ

CHP’deki kavgayı Akit’e değerlendiren eski CHP’li Savcı Sayan, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu haklı. Hata, yapanın yanına kâr kalmamalı. Şaibeli adımlar atanlar da hesap vermeliler. Aklanıp paklanmadan gelmemeliler. İmamoğlu da Özel de kendine pay çıkarmalı. Bu ikili algı oyunlarını terk etmeli. Skandalları perdeleme girişimlerini bırakmalı. Tuhaf paylaşımlarla, garip mitinglerle yolsuzlukları örtme imkânı olmadığını bilmeli. CHP’li belediyelerde alınan rüşvetler, yapılan vurgunlara katlanma imkânı kalmadı. İddianamenin okunmasını müteakip bir grup milletvekili gibi Kılıçdaroğlu da dayanamadı ve Özel’e ‘Lekelenenleri koruyup kollama’ çağrısı yaptı. Bu bardağın taştığının kanıtı. CHP’de kazan fokur fokur. Ateşin şiddeti artıyor. Bir dönem Baykal ve Kılıçdaroğlu’nu yakan ateş Özel’e sıçrayacak gibi görünüyor. Özel’in bu müşkül hâlden kurtulup kurtulamayacağını bilemiyoruz. Çünkü gücü yok. İmamoğlu’nun gölgesinde. Emanetçi gibi duruyor. CHP’yi idare edecek kalibrede olmadığını belli ediyor. Bu nedenle koltukta kalıcı olarak görmek yanlış. Bağırıp çağırarak, İmamoğlu’nun paralarına dayanarak konumunu koruyacağına inanmak hata. Ezcümle CHP’de fırtına dinmez. Kılıçdaroğlu şaibeleri diline dolar. İmamoğlu gardını alırken Özel de misilleme yapmaya uğraşır. Fondaş medya da geride durmaz. Şu anda İmamoğlu’ndan, Özel’den nemalanan görünüşte haberciler de Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluklarla ilgili tembihlerini saklama kaygısı var. Bu kaygı boşuna değil. Çünkü İmamoğlu’na dokunulması tüm binayı sarsar. Kılıçdaroğlu’nun ise derdi başka. O, mutlak butlan davasını odağa oturtuyor. Karar çıkana kadar gerilimler olacak. Karar çıkmadığı takdirde Kılıçdaroğlu, yeni bir yapılanmaya gidecek. SHP, bir köşede duruyor.”

FİİLİ BÖLÜNME KAPIDA

Gazeteci-yazar Murat Özer de şunları ifade etti; “CHP tabanında yolsuzluklarla ilgili huzursuzluk arttı. Özel, peş peşe mitingler yaparak bunu bastırmayı amaçladı. Ancak tabanı ikna edemedi. Vurgunları ifşa eden iddianame açıklanınca, itiraflar ve deliler ortaya dökülünce İmamoğlu da Özel de inandırıcılığını büyük oranda yitirdi. Kılıçdaroğlu ise bu evrede devreye girdi. Kılıçdaroğlu’nun durup durup şu anda yolsuzluklarla ilgili açıklama yapması manidar değil mi? Demek ki iddianameyi güçlü bulmuş, itiraflara ve delillere ikna olmuş, ifadelerin yenir yutulur olmadığını anlamış. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel’e karşı bir cephe daha açacak, mücadele edecek. Her yerde illegal bir örgütün, bir yolsuzluk şebekesinin CHP’yi işgal ettiğinden yakınacak. İmamoğlu ve Özel’i bu şekilde yıpratmaya yönelecek. Görünen o ki CHP, ciddi krizlere gebe. Kılıçdaroğlu, Özel’i tasfiye edemediği takdirde bölünme de kapıda. Kılıçdaroğlu’nun yeni bir yapılanmayla yol yürümesi mümkün. Öbür yandan fondaş medyanın sinsi projesini de yabana atmamalıyız. Bu proje, yolsuzlukları toplumun dikkatinden kaçırmaya dönük. Bundan ötürü Kılıçdaroğlu’nun lekeyi atma ve arında uyarısı içeren beyanları CHP’den talimat alan gazetelerde geçmiyor. Bu, adil ve ahlâki değil. Terörsüz Türkiye’yle ilgili tümcelerin bilinçli verilmesinin, yolsuzlukların tali planda bırakılmasının etikle bağdaşır yanı yok yani.”

Kaynak: Yeniakit