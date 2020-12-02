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Gündem 'Hesap uzmanı' Kemal daha önce böyle şamar yemedi
Gündem

'Hesap uzmanı' Kemal daha önce böyle şamar yemedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İStanbul'un yüzde 10'unun 200 milyon dolara Katar'a satışıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Kendisini sürekli 'hesap uzmanı' olarak tanıtan Kılıçdaroğlu'nun "15 ayda amorti edecek" iddiasına tepki gösteren Bakan Varank, "Şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:57:00 -
'Hesap uzmanı' Kemal daha önce böyle şamar yemedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Varank'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kâr ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.

Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF’ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin."

"Borsa İstanbul’un bilançosu zaten kamuoyuna açık 2019 yılı kârı 1,09 Milyar₺

Borsa İstanbul'un SADECE %10'luk hissesi 1,56 Milyar₺'ye devredildi

Yani şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!"

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Satmak ile övünür hale geldik..!
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Eyüp

 Sözler küfürden beter ama anlayana.
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