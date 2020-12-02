'Hesap uzmanı' Kemal daha önce böyle şamar yemedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İStanbul'un yüzde 10'unun 200 milyon dolara Katar'a satışıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Kendisini sürekli 'hesap uzmanı' olarak tanıtan Kılıçdaroğlu'nun "15 ayda amorti edecek" iddiasına tepki gösteren Bakan Varank, "Şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!" dedi.