Hesap küçük, miktar büyük!

Türk Lirası’ndan (TL) 1 Ocak 2005’te 6 sıfır atılarak Yeni Türk Lirası (YTL) kullanımına geçilmişti. Böylece hayatımıza yeniden kuruş girdi. 2009 yılında YTL’nin TL’ye dönüşümüyle beraber bugünkü para birimimiz son halini aldı. Kuruşun hayatımıza girmesiyle 1 TL, 50, 25, 10 ve 5 kuruş madeni paralar olarak kullanıma sunuldu.

Yuvarlayıp geçiyoruz

Başta perakende sektöründe özellikle de marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatlamasında kuruş yoğun olarak kullanılıyor. Ancak pratikte 5 ve 10 kuruş madeni paralar hayatımızdan çıkmış durumda. Bundan tüketicilerin yani bizlerin de büyük payı var. Çünkü küçük ve işe yaramaz olduğunu düşündüğümüz bu bozuklukları talep etmiyoruz.

90'la biten fiyatlar

Örneğin; fiyatı 4.95 olan bir ürün için 5 lira ödeyip geçiyoruz. Ya da sonu 90 kuruşla biten ürünleri kasada nakit alırken 10 kuruşu almıyoruz. 5, 10, 25, 50 kuruş gibi küçük paralara tenezzül etmeyince bu durum işletmelerin işine geliyor. Bazen de satış yapanlar “5, 10, 25, 50 kuruş hatta 1 lira kalmadı” bahaneleriyle karşımıza çıkabiliyor. Yani daha çok ödeme yapıyoruz.

Para üstünü ısrarla isteyin

Kuruşumuzu çöpe atacak kadar da zengin değiliz, hele bugünlerde. Devir kuruşun hesabını yapma devri. Üstelik alınmayan para üstleri işletmeler için de haksız kazanç anlamına geliyor. Kuruşların aslında ne kadar büyük bir ekonomi yarattığını resmi rakamlarla açıklamakta fayda var. İlk 10 ayda 826 milyon 270 bin adet bozuk para tedavüle girdi. Bunun 197 milyonu 5 kuruş, 140 milyonu 10 kuruş, 126 milyonu 25, 101 milyonu ise 50 kuruşluk bozuk paradan oluştu.

Ne yapmalısınız?

Bir yıl içinde yüzlerce kez alışveriş yapıyoruz. Geride bıraktığımız kuruşları alt alta toplasanız ortaya ciddi tutarların çıktığını görürsünüz. Bu paralarla bir aylık elektrik, su faturasını ödeseniz bile kârdır. Bir başka deyişle damlaya damlaya göl olur. Para üstünü tam almak için ödeme yaparken kredi kartı veya banka kartını kullanın. Çünkü kartla fişte yazan net tutar ödeniyor. Kimsenin hakkı, kimseye geçmiyor.

Damlaya damlayan toplam 340 milyon lira

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko’nun verdiği bilgiye göre; ödemelerin yüzde 37’si kartla yapılıyor. Son 1 yılda 86 milyon lira, son 5 yılda ise 340 milyon liralık kuruşlar kartlı ödemeler sayesinde kullanıcıların cebinde kaldı. Son 1 yılda 5.5 milyar adet kartlı ödeme yapıldı, bu işlemlerin yüzde 34’ünde yani 1.85 milyar adedinde fiyat küsüratı 10 kuruşun altında kaldı. (Posta)