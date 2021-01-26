Hesap günü yaklaşan Demirtaş'tan mektup: 'Hakkımda bir linç kampanyası yürütülüyor'

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hesap günü yaklaşınca kendisine yandaş gazetecilerden medet ummaya başladı.

Sırtını AİHM'e dayadı

Mektubunda neredeyse 'Ben sokağa çıkma çağrısı yapmadım' diyecek kadar inkar politikasına sığınan Demirtaş, sırtını AİHM'e dayadı. "Buna alışsanız iyi olur. Biz daha APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini." sözlerinin sahibi Demirtaş, "Bazı sözlerim bağlamından koparılarak algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hakkımdaki tüm kumpas suçlamalarını mahkemelerde bir bir çürüttük ve bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde de ortaya koyup haklı bir şekilde davayı kazandık." dedi.

'Hakkımda bir linç kampanyası yürütülüyor'

Kobani iddinamesinde yer alan 2 bin 676 mağdur müştekinin kendisinden şikayetçi olduğu Demirtaş, şunları söyledi:

"Hükümetin sistematik şekilde yürüttüğü kampanya bir eleştiri kampanyası değil, iftira ve kumpasa dayalı, medya ve yargı eliyle yürütülen bir linç kampanyasıdır. Benimle ilgili medyada yazılan, çizilen, söylenen neredeyse her şey, bariz bir yalan ve iftiraya dayanmaktadır."