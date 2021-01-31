Hesap günü yaklaşan Demirtaş'ın paniği büyüyor: 'Umudunuz kaybetmeyin'

Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 bin 676 mağdur müşteki şikayetçi olurken, hesap günü yaklaşan Selahattin Demirtaş'ın paniği her geçen daha da artıyor. Avukatları aracılığı ile twitter hesabından paylaşımda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran 2020 seçimlerinde çektiği bir videosunu paylaştı.

'Burada sizler adına direnmeye devam edeceğim'

"Ama yine de umudunuzu kaybetmeyin çünkü şunları da söylemiştim." diyerek paylaşımda bulunan Demirtaş, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Beni merak etmeyin. Sizler iyi oldukça ben iyi olacağım. Sizler özgür oldukça ben özgür olacağım. Beni değil 20 ay, 20 yıl daha hücrede tutsalar bile zulme boyun eğmeyeceğim. Barış için, demokrasi ve özgürlükler için burada sizler adına direnmeye devam edeceğim. Bizi hapisle, hücreyle, ölümle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler. Onları kendi korkularıyla baş başa bırakıp, bizler, el ele güneşli güzel günlere yürüyelim."

'Biz tek adam değil çok kişiyiz'

"Peki, kimiz biz? Kürt’üz, Türk’üz, kadınız, erkeğiz, Aleviyiz, Sünniyiz, ama önce insanız. Birbirimize yoktur üstünlüğümüz. Sadece zulme karşıdır öfkemiz. Serez’in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin’dir adımız. Pir Sultan’dır bir yanımız. İşkence tezgahlarında Hallac-ı Mansur olduk. İbrahim’dik. Mazlum’duk biz. Dar ağacına yürürken başımız dikti. Deniz’dik. Hüseyin’dik. Yusuf’tuk. Said’di adımız, Dağkapı meydanında. Bolu Beyi’ne boyun eğseydik, Köroğlu’na çıkmazdı adımız. Mahir olmazdık, cesaret timsali. Kuyuda Yusuf’tuk, Kerbela’da Hüseyin. Sürgünde Ahmet Kaya, zindanda Yılmaz Güney’di namımız. Unutmayın ki, ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu diyerek yola çıktık. Bizim farkımız budur işte. Biz tek adam değil, çok insanız. Bu kadar çok insan, bir tek adamdan korkacak değiliz. Biz hep birlikte ülkemizin, çocuklarımızın yarını için yürek yüreğe verip düze çıkacağız."