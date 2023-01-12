Hesabı olanlar dikkat! Twitter kullanıcı adlarını satacak

Twitter, gelirini artırmak için kullanıcı adlarını satmayı düşünüyor. İnsanlar platformda @ işaretini izleyen kelimeler, sayılar veya karakter dizisi için teklif verebilir.

Planlar hakkında bilgisi olan kaynaklar New York Times'a, Twitter'ın bazı kullanıcı adlarını online açık artırmalar yoluyla satmayı tartıştığını söyledi.

Kaynaklar, Twitter çalışanlarının en az aralık ayından bu yana hizmet için bazı kullanıcı adlarını satma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Mühendisler, insanların platformda hesapları tanımlayan @ işaretini izleyen kelimeler, sayılar veya karakter dizisi olan kullanıcı adları için teklif verebilecekleri online açık artırmalar yürütmeyi tartıştılar.

Projenin ilerleyip ilerlemeyeceği ve planın tüm kullanıcı adlarını mı yoksa yalnızca bir alt kümeyi mi etkileyeceği belli değil. Tanınmış kişiler, markalar ve popüler adlar gibi yalnızca belirli kullanıcı adlarının değeri olabilir.