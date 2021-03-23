HES kodunu kaybettim yeniden alabilir miyim? HES kodu tekrar alınır mı HES kodu telefonla alma

"Hes kodu nasıl alınır" en çok arananlar arasında. Hayat Eve Sığar projesi kapsamında sunulan HES kodları yurt içi seyahat için artık bir zorunluluk. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Peki telefondan hes kodu nasıl alınır? Seyahat ederken, sınava girerken ve kamu binalarına girişte istenen HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, SMS ve e-Devlet sisteminden alınabiliyor. HES kodu kaybedilse bile yeniden alınabilmekte.

HES kodu nasıl alınır?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E devletten HES kodu nasıl alırım?

e-Devlet üzerinden hem kendiniz hem de 18 yaş altındaki çocuğunuz için kod alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine giriş yaparak arama sekmesine “HES Kodu” yazarsanız karşınıza iki seçenek çıkacak.

- “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğine tıklayın.

- Aşağıda yer alan YENİ HES KODU kısmına tıklayın.

- Karşınıza çıkan “Kimin Adına Kod Üretileceği” sorusuna eğer kendiniz için alacaksanız “Kendi Adıma”

Çocuğunuz için alacaksanız “18 Yaşını Doldurmamış Çocuğum Adına” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan “Kod Bilgileri” kısmında HES kodunuza isim verebilirsiniz veya boş bırakabilirsiniz.

Altındaki “Geçerlilik Süresi” kısmından “Süresiz” veya “Süreli” seçeneklerinden birini tercih etmelisiniz. “Süreli” seçeneğini tercih ederseniz bir “Geçerlilik Tarihi” seçmeniz de gerekiyor. Seyahatinizin tarihine göre geçerliliğini belirleyebilirsiniz.

Süresiz seçeneğini tercih ederseniz de 18 aylık bir koda sahip oluyorsunuz.

HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır. e devlet üzerinden hes kodu olmak için TIKLAYIN

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.