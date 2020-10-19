Hes kodu telefon mesajı ile nasıl alınır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Peki telefondan hes kodu nasıl alınır? Seyahat ederken, sınava girerken ve kamu binalarına girişte istenen HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, SMS ve e-Devlet sisteminden alınabiliyor.

HES kodu nasıl alınır?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır. e devlet üzerinden hes kodu olmak için TIKLAYIN

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.