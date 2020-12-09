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Yaşam HES Kodu Arama
Yaşam

HES Kodu Arama

HES kodu koronavirüs tedbirleri yaygınlaşırken bir çok alanda kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda HES Kodu arama, HES kodu alma ve HES Kodu risk sorgulama ekranı! HES Kodu SMS ve E-Devlet ile nasıl alınır? gibi aramlar yaygınlaştı. İşte HES kodu sorgulamaya dair ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:46:00 -
HES Kodu Arama

HES kodu alma ve sorgulama ekranı 2020! E-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu nasıl alınır, sorgulama nereden yapılır?

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu sorgulaması, IOS ve Android telefonlar üzerinden 2023'e gönderilen SMS ile, e-Devlet sistemi ile ya da Hayat Eve Sığar uygulaması ile yapılıyor. Uygulamadan alınan HES kodunda "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

E-Devlet ile HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

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SMS ile HES kodu alma

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder.

HES uygulaması ile HES kodu alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

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