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Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri oluyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü, çevre illerden gelen doğa fotoğrafçılarının gözdesi olmaya devam ediyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:47
Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri oluyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü, çevre illerden gelen doğa fotoğrafçılarının gözdesi olmaya devam ediyor.


Körfez’de yaşanan kuş göçünün etkilenmemesi için Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 208 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak biliniyor. Marmara’da bulunan az sayıdaki lagünlerden biri olan 152 hektarlık Hersek Lagünü’ne gelen flamingolar renkli görüntüler oluştururken, son dönemlerde İstanbul ve farklı şehirlerden birçok kuş fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisini ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuş gözlem kulesi ile adeta renk katarken, İstanbul’dan gelen kuş ve yaban hayatı fotoğrafçısı Berat Akkaş ve Arda Dönerkayalı flamingoları fotoğrafladı.


Son 2 yıldır Türkiye’deki birçok fotoğrafçı bu alanı ziyaret ettiğini belirten Berat Akkaş, “Ülkemiz kuş popülasyonu açısından, oldukça zengin bölgeler var, bu tür çalışmalar ile bölge turizm açısından gelişebilir. Tıpkı Manyas Kuş Cenneti gibi şehir dışından gelen birçok ziyaretçiyi bölgeye çekebilir. Hafta sonları ailelerin bu alana gelmesini ve gözlem kulesinden kuşları seyretmesini önemle tavsiye ederim” dedi.


Bölgenin İstanbul’a 1.5 saatlik mesafede olduğunu söyleyen Arda Dönerkayalı, “Havaların bu sene yeterince soğuk geçmemesi yüzünden beklediğimiz gibi hedef türleri göremesek de birçok türü gözlemleme ve flamingoları yakından fotoğraflama fırsatı bulduk. Ülkemizde maalesef kuş ve doğa gözlemciliği gibi konular gereken önemi göremiyor. Bu alanlarda yapılacak eğitimlerin tüm gençlerimiz ve halkımız için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu iki merkez ise yapılacak diğer çalışmalar için önemli birer örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:47
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