Herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti belli oldu

2000'li yılların ortalarında tüm Türkiye, art arda doğan yılan bebekleri konuştu. Aralarında en çok konuşulan 2007 yılında 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan kız çocuğu oldu.

Adnan Kösedağ (35), üçüncü çocuklarına hamile olan eşi Emine'yi (27), doğum sancıları artınca Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede milyonda bir rastlanan ve "yılan bebek" veya "palyaço bebek" olarak adlandırılan kız bebek dünyaya geldi.

Sezaryenle dünyaya gelen "yılan bebek", kuvöze alınarak ailesine bile gösterilmedi.

"Ne kadar yaşayabileceği ek testlerle belli olacak"

Doğumu gerçekleştiren ve yılan bebeğin ilk kontrolünü yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kaya, bazı cilt katmanlarının aşırı çoğalma ve kalınlaşmasıyla gelişen bir hastalık olduğunu ve hastalığın genetik geçişli olduğu için tedavisi bulunmadığını söyledi.

Tedavi altındaki bebeğin sıvı kaybını engellemeye ve enfeksiyondan korumaya çalıştıklarını kaydeden Kaya, "Hastalığın kesin bir tedavisi yok. Bebeğin ne kadar yaşayabileceği bundan sonra yapacağımız ek testlerle belli olacak" diye konuştu.

Bebeği istememişlerdi

Taburcu edilen eşini evlerine götüren Adnan Kösedağ, ilk çocuklarının da aynı şekilde ve ölü doğduğunu belirterek, iki erkek çocuğunda bir sorun bulunmadığını söyledi.

Senet imzalayarak tedavisini devam ettirdikleri bebeklerini evlerine getirmek istemediklerini belirten Kösedağ, "Evde bu çocuğa bakamayız" dedi. Anne Emine Kösedağ ise doğduktan sonra bebeğini görmediğini söyledi.

"Bebekler hayatta kalamadı" iddiası

Herkesin merak ettiği bebeklerle ilgili ortaya atılan iddiası duyanlarda üzüntü yarattı. Buna göre cilt hastalığıyla dünyaya gelen bebekler, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunamadı. Ayrıca Türkiye'de uzun bir süredir de yılan bebek vakasına rastlanmadığı biliniyor.