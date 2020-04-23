Herkesin yardımına koşan Vefa ekibi bu kez sürprizle karşılaştı

KARS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen Türk vatandaşları, herkesin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubuna sürpriz yaptı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda karantina dönemi sürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu karantinada kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra doğum günlerini de kutlayarak onlara moral veriyor.

Malta'dan getirilen vatandaşlar da kendilerine hizmet veren Vefa ekibine pasta sürprizi yaptı.

Kentteki bir pastanenin numarasına ulaşarak "Bizim için çok kıymetlisiniz, yardımlarınız ve emeğiniz için çok teşekkür ederiz. Malta Grubu" yazdıran vatandaşlar, yaptırdıkları pastayı Vefa ekibine ikram etti.

Pasta sürpriziyle karşılaşan ekipler büyük mutluluk yaşadı.