Herkesin umudunu kestiği Almina yeniden doğdu

Aydemir, Necmettin Erbakan Üniversite Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği 6 saatlik ameliyat sonrası 70 gün yoğun bakımda kaldı. 1 Haziran'da Konya Numune Hastanesi Palyatif Servisi'ne sevk edilen Almina, burada da solunum cihazına bağlı tedavi gördü. Almina 7 ay bağlı yaşadığı yatağa ekim ayında veda etti. Güçlükle fizyoterapi sayesinde yeniden ayağa kalkan Almina'yı annesi Nezahat Kelleci bir an olsun yalnız bırakmadı.

Konya Numune Hastanesi Palyatif servisinde çalışan doktor ve hemşireler diğer hastalarla birlikte Almina’ya doğum günü sürprizi hazırladı.

Her zaman güçlü kaldığını söyleyen Nezahat Kelleci, şöyle konuştu: "Allah'ım dualarımızı kabul etti. Yavrumu bana bağışladı. Ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. Benim kızım 20 yaşında yeniden doğdu. Altını bezledik, şırıngayla besledik. Ölüp ölüp dirildik. İlk uyandırmaya gittiğimizde elini tuttum ve baş parmağıyla elimi gıdıkladı ve elini sıktı. Daha sonra yoğun bakıma geçtik. O beni ben onu görünce umut verdik birbirimize. Almina, 16 Kasım'da 21 yaşına girdi ama gerçek doğumu ayağa kalktığı gün olacak. Bundan sonraki doğum gününü ayağa kalktığı gün kutlayacağız. Yavrum ayaklanacak yürüyecek ve evimize gideceğiz."