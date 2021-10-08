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Sağlık Herkesin sofrasında var! Şişelerin içinden öyle bir şey çıktı ki... Ekip şok oldu
Sağlık

Herkesin sofrasında var! Şişelerin içinden öyle bir şey çıktı ki... Ekip şok oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Limak limanında bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 08:57:00 -
Herkesin sofrasında var! Şişelerin içinden öyle bir şey çıktı ki... Ekip şok oldu

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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