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Gündem Herkesin konuştuğu kazada görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Herkesin konuştuğu kazada görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 16:44:00 -

Bakırköy'de tırın alt geçide çarpıp otobüsün üstüne devrildiği kazaya ait araç içi görüntüler ortaya çıktı.

Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrilmişti.

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralanmıştı.

Meydana gelen kazada tırın, İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

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