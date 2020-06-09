Herkesin konuştuğu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Hemen talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, Ayasofya müzesinin ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “2 Temmuz’da alınacak bir Danıştay kararı var. 1934’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Kararın ardından cami olarak ibadete açılacak” dedi. Erdoğan, kendisinin ve AK Partili hukukçu kurmayların da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi'nde Gizem Karakış'ın haberine göre; Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu. Erdoğan, “Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmasıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun” diye uyarıda bulundu.

Rakamlar neden artıyor

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, günlük koronavirüs tablosunda rakamlardaki dalgalanmaları da sorarak “Neden bu rakamlar artıyor” dedi. Koca ise rakamların daha önceki yoğun bakım ve entübe hastalardan kaynaklı olduğunu şu anda durumun stabil olduğunu söyledi. Toplantıda turizmle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Rusya ve Almanya gibi ülkelerle irtibat halinde olunduğunu ifade ederek, “Rusların yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Türkiye vaka konusunda dünya ortalamasında 85. sırada. Dolayısıyla turizm de çok iyi gidecek” dedi. Koca, ölümlerin yüzde 98’inin 65 yaş üstü olduğunu da belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 15 büyük kentte uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşlar da hafta sonu parklara ve sahillere akın etmişti ancak sosyal mesafeye uyulmayan görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte ihmalsizliğe tepki göstermişti.