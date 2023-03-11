Herkesin gözü o saatte! Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.

"Bugün teklif geldi mi?" sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti.

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade eden Ramanlı, "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" dedi. Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek yanıt verdi.

Ramanlı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerde birlikte hareket etme teklifi geldi. İki parti görüşmeleri devam ettiriyordu, deprem nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Bu hafta itibarıyla görüşmeler hız kazandı. Yarın (bugün) Genel Başkanımız kararını parti divanına açıklayacak biz de kamuoyuyla ittifak kararımızı paylaşacağız.

"2018'deki seçimlerde de Erdoğan'ı desteklemiştik"

Bizim temel noktamız millete, memlekete hizmettir. Seçime girme yeterliliği olan partiler var diğerleri var. Her partinin kendine ait dünya görüşü var, ortak da farklı görüşler de var. 2018 yılındaki seçimlerde de aday çıkarmamış ve Erdoğan'ı desteklemiştik.

TBMM'de temsiliyet elde edebilmek çok önemli. Biz HÜDA PAR olarak Meclis'te temsili önemsiyoruz. İttfaklar bizim için olmazsa olmaz değil ama teklifleri değerlendireceğiz demiştik. Netleştiğini çok uzun olmayan bir gelecekte göreceğiz. Başkanlık divanımızın çoğu deprem bölgelerinde. Bütün memleket depremzedelerle yatıp kalkıyoruz. Yarın başkanlık divanı için toplanacağız ve karar alıp yeniden deprem bölgelerine aktaracağız. Yarın saat 15.00'te karar çıkarsa kamuoyuna duyuracağız.

Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı? Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi.

Milleti İttifakı'nda yer alır mıydınız? Anayasa ve yasalara göre kurulmuş partiler, Millet İttifakı da çok yakın zamanda dağılma yoluna girmişti. İlkelerimizle ters düşen partilerle ittifak olmayacağız demiştik."