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Herkesin gözü bu haberde... Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte son rakamlar

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatları düşüşe geçmişti. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 16 Mart altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 16 Mart Salı gününün altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-03-16 08:48:00 -
Herkesin gözü bu haberde... Altın fiyatlarında dalgalanma! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 16 Mart tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

GRAM ALTIN 

ALIŞ: 419,92

SATIŞ: 419,98

ÇEYREK ALTIN 

ALIŞ: 685,00

SATIŞ: 697,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.370,00

SATIŞ: 1.392,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.794,00

SATIŞ: 2.836,00

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