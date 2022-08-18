  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Aktüel Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin
Aktüel

Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin

Sağlığımızı tehdit eden hatta kansere bile sebep olan bakteriler evimizin her köşesinde bulunuyor. Son zamanlarda artan kanserlerin sebebi hayatımıza sonradan giren ve adeta tam bir bakteri yuvası olan çok masum görünen evdeki bu eşyalarımız olabilir. Gelelim o bakteri yuvalarına.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:37:00 - 2022-08-18 17:41:50
Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin

BULAŞIKTA KULLANDIĞIMIZ SÜNGERLER

Her gün kullandığımız ve mutfağa girdiğimizde elimizden düşürmediğimiz bulaşık süngerleri milyonlarca bakteri taşıyor. Evet zannettiğinizden çok daha fazla her bir santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu yüzden bulaşık süngerlerini ya her gün çamaşır suyunda bekletin ya da haftada 1 mutlaka değiştirin.

DİĞER BİR MASUM GÖRÜNEN MUSLUKLAR

Sağlığımızı tehdit eden hatta kansere bile sebep olan bakteriler evimizin her köşesinde bulunuyor. Son zamanlarda artan kanserlerin sebebi hayatımıza sonradan giren ve adeta tam bir bakteri yuvası olan çok masum görünen evdeki bu eşyalarımız olabilir. Gelelim o bakteri yuvalarına.

BULAŞIKTA KULLANDIĞIMIZ SÜNGERLER

Her gün kullandığımız ve mutfağa girdiğimizde elimizden düşürmediğimiz bulaşık süngerleri milyonlarca bakteri taşıyor. Evet zannettiğinizden çok daha fazla her bir santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu yüzden bulaşık süngerlerini ya her gün çamaşır suyunda bekletin ya da haftada 1 mutlaka değiştirin.

DİĞER BİR MASUM GÖRÜNEN MUSLUKLAR

Sürekli su akan bir bölgenin temiz olmayacağı kimin aklına gelir ki… Evet sandığınız gibi değil, bilim insanlarına göre bu masum görünen mutfak musluğunun her bir santimetrekaresine 6 bin bakteri düşüyor ve orada yaşıyor. Banyo muslukları için de aynı şey geçerli onlarda binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Ne yapın edin sağlığınızı birazcık düşünüyorsanız o muslukları sık sık temizleyin.

VAZGEÇEMEDİĞİMİZ BİLGİSAYARLAR

Bilgisayarlar olmazsa olmazımız, bazen gün boyunca çeşitli sebeplerle elimizin altında kullanıyoruz. Bilgisayarda da binlerce bakteri yaşıyor çünki, ellerinizi dokundurduğunuz her türlü bakteriyi bilgisayara taşıyoruz. Velev ki o bilgisayarın başında yemek yiyenler yok mu tam bir bakteri cennetine döndürüyorlar bilgisayarlarını, bakteri sayısı milyonları bulabiliyor. Hem ekranını hem de klavyesini sık sık temizleyin.

HALISIZ EV OLMAZ BAKTERİSİZ DE

İstediğimiz kadar temizleyelim halılar maalesef tam bir bakteri yuvası, bu yüzden çoğu halı firması antibakteriyel halı üretip satışlarındaki düşmenin önüne geçmeye çalışıyorlar. Yinede bilelim ki dışardaki mikropları ayaklarımızla halılara taşıyoruz ve bu yüzden halılarımızı her gün temizlemekte yarar var.

VE GELELİM ZİRVEYE! MUTFAK LAVABOLARI

Mutfağımızda bulunan o lavabonun içine her türlü sebze meyveyi atıp yıkayanlar yok mu eyvah ki ne eyvah! Büyük bir hatanın içindeler. Şimdi söyleyeceğimizle birlikte bunu yapan asla bir daha yapmayacak. Mutfak lavabosunun her santimetrekaresinde tam tamına 230 bin bakteri yaşımını sürdürüyor. Siz istediğiniz kadar temizleyip bulaşık süngerinizle ovduğunuzu düşünün, bunu yaparak bu bakterileri yok edemiyorsunuz. Yok ben vazgeçemiyorum ben illa lavabomda sebze meyve yıkayacağım diyorsanız lavabonuzu sık sık çamaşır suyu ile temizleyin. Diğer türlü sağlığınız büyük tehlikede haberiniz olsun.

 

Toksin dolu vücudun 8 belirtisi
Toksin dolu vücudun 8 belirtisi

Sağlık

Toksin dolu vücudun 8 belirtisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23