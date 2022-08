Herkesin evinde var ama tam bir bakteri yuvası! Eşyalarınızı kullanırken görmezden gelmeyin

BULAŞIKTA KULLANDIĞIMIZ SÜNGERLER

Her gün kullandığımız ve mutfağa girdiğimizde elimizden düşürmediğimiz bulaşık süngerleri milyonlarca bakteri taşıyor. Evet zannettiğinizden çok daha fazla her bir santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu yüzden bulaşık süngerlerini ya her gün çamaşır suyunda bekletin ya da haftada 1 mutlaka değiştirin.

DİĞER BİR MASUM GÖRÜNEN MUSLUKLAR

Sağlığımızı tehdit eden hatta kansere bile sebep olan bakteriler evimizin her köşesinde bulunuyor. Son zamanlarda artan kanserlerin sebebi hayatımıza sonradan giren ve adeta tam bir bakteri yuvası olan çok masum görünen evdeki bu eşyalarımız olabilir. Gelelim o bakteri yuvalarına.

BULAŞIKTA KULLANDIĞIMIZ SÜNGERLER

Her gün kullandığımız ve mutfağa girdiğimizde elimizden düşürmediğimiz bulaşık süngerleri milyonlarca bakteri taşıyor. Evet zannettiğinizden çok daha fazla her bir santimetrekaresinde 50 bin bakteri yaşıyor. Bu yüzden bulaşık süngerlerini ya her gün çamaşır suyunda bekletin ya da haftada 1 mutlaka değiştirin.

DİĞER BİR MASUM GÖRÜNEN MUSLUKLAR

Sürekli su akan bir bölgenin temiz olmayacağı kimin aklına gelir ki… Evet sandığınız gibi değil, bilim insanlarına göre bu masum görünen mutfak musluğunun her bir santimetrekaresine 6 bin bakteri düşüyor ve orada yaşıyor. Banyo muslukları için de aynı şey geçerli onlarda binlerce bakteriye ev sahipliği yapıyor. Ne yapın edin sağlığınızı birazcık düşünüyorsanız o muslukları sık sık temizleyin.

VAZGEÇEMEDİĞİMİZ BİLGİSAYARLAR

Bilgisayarlar olmazsa olmazımız, bazen gün boyunca çeşitli sebeplerle elimizin altında kullanıyoruz. Bilgisayarda da binlerce bakteri yaşıyor çünki, ellerinizi dokundurduğunuz her türlü bakteriyi bilgisayara taşıyoruz. Velev ki o bilgisayarın başında yemek yiyenler yok mu tam bir bakteri cennetine döndürüyorlar bilgisayarlarını, bakteri sayısı milyonları bulabiliyor. Hem ekranını hem de klavyesini sık sık temizleyin.

HALISIZ EV OLMAZ BAKTERİSİZ DE

İstediğimiz kadar temizleyelim halılar maalesef tam bir bakteri yuvası, bu yüzden çoğu halı firması antibakteriyel halı üretip satışlarındaki düşmenin önüne geçmeye çalışıyorlar. Yinede bilelim ki dışardaki mikropları ayaklarımızla halılara taşıyoruz ve bu yüzden halılarımızı her gün temizlemekte yarar var.

VE GELELİM ZİRVEYE! MUTFAK LAVABOLARI

Mutfağımızda bulunan o lavabonun içine her türlü sebze meyveyi atıp yıkayanlar yok mu eyvah ki ne eyvah! Büyük bir hatanın içindeler. Şimdi söyleyeceğimizle birlikte bunu yapan asla bir daha yapmayacak. Mutfak lavabosunun her santimetrekaresinde tam tamına 230 bin bakteri yaşımını sürdürüyor. Siz istediğiniz kadar temizleyip bulaşık süngerinizle ovduğunuzu düşünün, bunu yaparak bu bakterileri yok edemiyorsunuz. Yok ben vazgeçemiyorum ben illa lavabomda sebze meyve yıkayacağım diyorsanız lavabonuzu sık sık çamaşır suyu ile temizleyin. Diğer türlü sağlığınız büyük tehlikede haberiniz olsun.