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Yerel Herkesin canını tehlikeye attı! Motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yapan şahsa ceza yağdı
Yerel

Herkesin canını tehlikeye attı! Motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yapan şahsa ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 13:03:00 - 2024-08-25 13:06:56

Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarında beğeni toplamak için motosiklet üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren kişiye para cezası uygulanıp, motosikleti de trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.K. isimli sürücü, seyir halindeyken motosikletin koltuğuna basarak ayağa kalktı ve uzun süre bu şekilde ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren ve kendi güvenliğini riske atan sürücünün tehlikeli hareketleri, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan şikayetler ve görüntüler doğrultusunda H.K.'yi tespit ederek yakaladı. H.K.'ye, sürücü belgesiz araç kullanmak, koruyucu başlık ve kask kullanmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak gibi gerekçelerle para cezası uygulandı. Ayrıca, motosiklet trafikten men edildi ve şahıs hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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