Herkesin beklediği dev güncelleme, WhatsApp'a geliyor! Bundan sonra mesajlarda...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümüne gelecek yeni güncelleme ile artık kullanıcıların yanlış kişiye fotoğraf göndermesinin önüne geçilmiş olacak.

Alıcı isimleri görülebilecek

Yeni güncelleme ile WhatsApp'ta artık bir görseli paylaşırken alıcı isimlerini görebilmek mümkün hale gelecek.

Yani kullanıcılar paylaştıkları karenin doğru kişiye gidip gitmeyeceğini son bir kez kontrol edebilme şansına sahip olacak.

iOS uygulamasına da gelecek

Şu an için Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki dönemde Android sürümüne entegre olması ve daha sonra iOS uygulamasına da gelmesi bekleniyor.