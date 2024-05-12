Herkesin annesi bu hataları yapıyor: Sebzeleri çok pişiriyor, sarımsakları tek tek soyuyoruz! Asrın hatası

Herkes bu hataları yapıyor! Sebzeleri çok pişiriyor, sarımsakları tek tek soyuyoruz

1- Sebzeleri fazla pişirmek

Sebzeler pek çok sağlıklı besin içerir ve uzun süreli ısıl işlem yalnızca besin miktarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sebze yemeklerinin lezzetini de azaltır.

Uzun süre haşlama ve kaynatmaya harika bir alternatif sebzeleri buharda pişirmektir.

2- Yumurtaları haşlamadan önce tuz koymamak

Özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurtayı haşlamadan önce haşlayacağınız suya tuz koymanız gerekir. Kaynatmadan önce suya tuz eklerseniz yumurta akı kırılsa bile kabuğun içinde kalır. Henüz haşlanmadan önce yumurtanın çatlamasını ve dışarı doğru çıkıp kaynamasını engeller.

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3- Patatesleri suda bekletmemek

Patatesleri kızartmadan ya da yemeklerde kullanmadan önce mutlaka bir süre suda bekletmek gerekiyor. Patatesleri suda bekletmek, fazla nişastanın giderilmesine ve onların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar.

4- Sarımsakları tek tek soymak

Gelelim en yaygın yemek pişirme hatalarının sonuncusuna. Sarımsak girdiği tüm yemekleri lezzetli hale getirir. Ancak soyması zahmetlidir. Sarımsak soyarken yapılan yaygın hatalardan biri de her bir sarımsağı tek tek soymaktır.



Hem vaktinizden hem de enerjinizden tasarruf etmek isterseniz sarımsağı kesme tahtasının üzerine koyun ve bombeli kısmı üste kalacak şekilde konumlandırın. Bir bıçağın yüzeyi ile sarımsağa vurun, tüm kabukların soyulduğunu göreceksiniz.