Herkesin ağzının içine baktığı isimden flaş "Türkiye" açıklaması

Uluslararası Finans Yatırımcısı Mark Mobius, küresel düzeyde muhtemel enerji krizi ve risk süreçlerini yorumladı. Mobius, "Ukrayna Krizi Türkiye gibi ülkelerin yatırım değeri açısından öne çıkmasına sebep olacak" yorumunu yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya piyasalarını alt üst etti. Kriz özellikle enerji fiyatlarında kendisini hissettirmeye başladı. Peki bundan sonraki süreçte neler bekleniyor? Dünya finans piyasaları için referans bir isim olan Mark Mobius, Ukrayna Krizi'yle ilgili olarak NTV Dış Haberler Müdür Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı.

"Türkiye'de daha fazla satın alma yapabiliriz"

"Unutulmamalı ki buna benzer her senaryoda kazananlar ve kaybedenler olacaktır. Örneğin, Ukrayna önemli bir buğday üreticisi. Ama bu yıl iyi mahsül alınamayacak. Bu durum Avustralya gibi buğday ihracatçısı diğer ülkelerin işine gelecek. Daha iyi bir konumda olacaklar. Bu bağlamda bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla daha fazla çıkar sağlayacağını söyleyebiliriz.

Şu anda Rusya’nın çevresindeki Doğu Avrupa ülkeleri de sorunlarla karşı karşıya. Rusya’nın Ukrayna’da amacına ulaşması halinde bölgedeki gücünü daha da artırmasından endişe ediliyor. Bu ülkeler de yatırımcıların ayrılması gibi olumsuzluklarla karşılaşacak. Ancak bizim değerlendirmemiz Rusya’nın başarılı olmayacağı yönünde. Bu sebeple bölge ülkelerindeki yatırımlarımızı koruyacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye’de de yatırımlarımız var ve bunları elimizden çıkarmayı düşünmüyoruz. Fiyatların düşmesiyle daha fazla satın alma da yapabiliriz. Bu sebeple Türkiyenin pozisyonu bizi endişelendirmiyor" diyen Mobius, "Ukrayna’daki saldırganlığı sebebiyle, Rusya’nın diğer partnernerinin de çok iyi bir durumda olacağını sanmıyorum. Rusya bağlantılı kim varsa artık uluslararası toplum tarafından kınanıyor. Ve bu da büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

"Rusya'daki yatırımı Türkiye çekebilir"

Mobius, "Yatırım alanlarına baktığımızda; nerelerde sıkıntı görüyor, nerelerde yatırım imkanı buluyorsunuz? Malum, Türkiye ile Rusya ilişkileri en zor dönemlerde bile karşılıklı ticarette köprüleri atmadı; hele ki enerji ve turizm alanlarında. Büyüyen pazarlar arasında sizce Türkiye bu krizden bir fırsat çıkarır mı? Yatırımcılar için daha cazip hale gelebilir mi?" sorusuna ise "Türkiye’nin cazibesini koruyup daha da artırıcağına inanıyorum. Rusya’nın imkanları yatırımcılar için kapanmış vaziyette. Artık Rusya’da yatırım yapmak imkansız hale geldi, Türkiye ve diğer büyüyen piyasalar tüm bu yatırımı çekecektir. Ayrıca, unutmamalı ki pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle dünya’daki birçok turistin ülke dışı seyahat imkanı oluşuyor. Bence bu yıl Türkiye, dünyadan gelen turizm akışından daha büyük ölçüde faydalanacaktır. Özellikle buradan, Ortadoğu’dan. Şahsen ben 2 ay önce Dubai’den Türkiye’ye geldim ve bunu daha sık yapmayı planlıyorum" cevabını verdi.