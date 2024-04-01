Herkesi tatlıya doyurun: Aklınızı başınızdan alacak Kıbrıs tatlısı tarifi lezzetiyle şaşkına çevirecek

Davetlerinizin vazgeçilmez lezzeti olmaya aday Kıbrıs tatlısı, hem göze hem damağa hitap ediyor. Bu pratik tarif ile siz de usta bir şef gibi...

Kıbrıs tatlısı, şerbetli tatlılar arasında hafifliğiyle öne çıkar. Her yiyenin tarifini isteyeceği bu leziz tatlıyı evde yapmaya ne dersiniz?

Şerbetli tatlı denildiğinde akla gelen hafiflik ve lezzet, Kıbrıs tatlısı ile sofralarınıza taşınıyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz tarif...

Kıbrıs Tatlısı Tarifi

Kıbrıs tatlısı, şerbetli tatlılar arasında hafifliğiyle öne çıkar ve herkes tarafından beğenilir. Pratik yapılışıyla özellikle acil tatlı ihtiyaçlarınızda imdadınıza yetişecek olan bu tarif, davetlerinizin de yıldızı olmaya aday.

Kıbrıs Tatlısının Malzemeleri

Keki İçin:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 paket kabartma tozu

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kreması İçin:

1 litre süt

1 su bardağı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti

Şerbeti İçin:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 damla taze sıkılmış limon suyu

Üzeri İçin:

1 su bardağı Hindistan cevizi

Kıbrıs Tatlısı Nasıl Yapılır?

Su ve toz şekeri derin bir kapta karıştırarak şeker eriyene kadar sürekli karıştırın. Kısık ateşte 15 dakika kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. Toz şeker ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın. Sıvı yağ, Hindistan cevizi, galeta unu, ceviz içi ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yağlanmış kalıba dökün ve 160 derece fırında 30 dakika pişirin.

Süt, nişasta ve toz şekeri tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince vanilin ve toz krem şantiyi ekleyip karıştırın.

Pişen kekin üzerine soğumuş şerbeti dökün ve içine çekmesi için bekleyin. Ardından hazırladığınız kremayı üzerine yayın ve Hindistan cevizi ile süsleyin.

Tatlıyı buzdolabında soğuttuktan sonra süsleyip servis edebilirsiniz.

Kıbrıs tatlısı tarifi ile sofralarınıza şık ve hafif bir tatlı alternatifi sunabilirsiniz. Pratik yapılışı ve enfes lezzetiyle, davetlerinizde misafirlerinizden tam not alacaksınız.

Kıbrıs tatlısı, lezzeti ve pratik hazırlanışıyla herkesin favorisi olmaya aday. İster özel davetlerinizde ister günlük tatlı ihtiyacınızda, bu tarif sofralarınıza yeni bir tat katacak. Deneyin ve tatlı lezzetlerin keyfini çıkarın. Afiyet olsun!

{relation id:1841792 slug:'aman-dikkat-uzun-sureli-derin-yagda-kizartilmis-yag-beyni-curutuyor'}