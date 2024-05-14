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Spor Herkesi şaşırttı! Mücadele eden Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk üzerine bu özrü... Büyük şok
Spor

Herkesi şaşırttı! Mücadele eden Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk üzerine bu özrü... Büyük şok

Yeniakit Publisher
2024-05-14 09:48:00 - 2024-05-14 10:02:37
Herkesi şaşırttı! Mücadele eden Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk üzerine bu özrü... Büyük şok

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek ayağa kalkan ve şampiyonluk şansını son 2 maça taşımayı başaran Fenerbahçe’de şimdi tüm dikkat pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan derbiye çevrildi. Fenerbahçe ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bu özrü çok konuşulacak...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Trendyol Süper Lig'de Konya beraberliğinin ardından şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde "Ne olursa olsun biz Fenerbahçeyiz. Şansımız çok az, fakat matematiksel olarak devam ediyor. Bu yüzden sonuna kadar savaşmalıyız." diyerek kenetlenen oyuncular aynı düşünceyle derbiye odaklandı.

Müthiş başladığı sezonda son haftalarda düşüşe geçen ve taraftarını üzen Kanarya'da futbolcular, Galatasaray derbisini bir özür maçı olarak görüyor. En azından pazar günü kazanarak şansını son haftaya taşımayı düşünen sarı-lacivertli takımda kaptanlar da diğer oyuncuları böyle motive edecek.

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