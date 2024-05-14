Herkesi şaşırttı! Mücadele eden Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk üzerine bu özrü... Büyük şok

FENERBAHÇE HABERLERİ | Trendyol Süper Lig'de Konya beraberliğinin ardından şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde "Ne olursa olsun biz Fenerbahçeyiz. Şansımız çok az, fakat matematiksel olarak devam ediyor. Bu yüzden sonuna kadar savaşmalıyız." diyerek kenetlenen oyuncular aynı düşünceyle derbiye odaklandı.



Müthiş başladığı sezonda son haftalarda düşüşe geçen ve taraftarını üzen Kanarya'da futbolcular, Galatasaray derbisini bir özür maçı olarak görüyor. En azından pazar günü kazanarak şansını son haftaya taşımayı düşünen sarı-lacivertli takımda kaptanlar da diğer oyuncuları böyle motive edecek.