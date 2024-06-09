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Yaşam Herkesi şaşırtan sıra dışı koçlar satışta
Yaşam

Herkesi şaşırtan sıra dışı koçlar satışta

Yeniakit Publisher
2024-06-09 14:37:00 -

Denizli'de bir çiftlikte bulunan 5 boynuzlu ve 4 boynuzlu iki koç, kurban bayramı sebebiyle satışa çıkarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı yanıtını aldığını söyledi. Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi.

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