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Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme

Düşen petrol fiyatlarının, Türkiye’nin doğalgaz faturasını hafifleteceği açıklandı. 300 dolar olan doğalfaz fiyatlarının, 1 Nisan’da 285 dolara kadar gerileyeceği öğrenildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:43
Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme

2018 yılının son aylarında düşen petrol fiyatları, Türkiye’nin doğalgaz faturasını hafifletecek. 300 dolar olan fiyat, 1 Nisan’da 285 dolara kadar gerileyecek.

Düşen petrol fiyatları, Türkiye’nin doğalgaz faturasını hafifletecek. 300 dolar olan fiyat, 1 Nisan’da 285 dolara kadar gerileyecek. Türkiye, yılda 50 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Doğalgazın tamamına yakın bölümü başta Rusya olmak üzere İran ve Azerbaycan’dan ithal ediliyor. Bir miktar da Cezayir ve Katar’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alınıyor. LNG’nin spot piyasa fiyatının 360-370 dolar dolayında olduğu belirtiliyor.

Doğalgaz fiyatını etkileyen temel unsur petrol… Petrol fiyatları arttıkça, doğalgaz fiyatları da yükseliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin ödediği fatura katlanıyor. Petrol fiyatlarındaki yukarı ya da aşağı yönlü hareketlilik, doğalgaz fiyatlarına hemen yansımıyor. 6 ay kadar geriden geliyor ve 3’er aylık dönemlerle fiyata etki ediyor. Bu çerçevede, 2018 yılının son aylarında gerileyen petrol fiyatları, 1 Nisan’da doğalgaz fiyatlarına yansıyacak. Türkiye’nin, halen 300 dolar (her 1000 metreküp) düzeyinde bulunan ortalama ithalat fiyatının, 1 Nisan’da 285 dolara kadar inebileceği hesaplanıyor.

İndirim olacak mı?

Peki, bu durum abonelere indirim olarak yansır mı? BOTAŞ, her 1000 metreküpünü 300 dolara ithal ettiği gazı, konutlara 170 dolardan satıyor. Uzmanlar, BOTAŞ’ın konutları sübvanse ettiğini belirterek, “Konutlara gaz satış fiyatında yeni bir indirim mümkün görünmüyor” görüşünü dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:43
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