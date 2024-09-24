Herkesi hayrete düşürdü! Stadı terk etmişti: Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan iyi haber, korkulan olmadı
Galatasaray derbisi sonrası sakatlanan Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlileri korkutmuştu. Korkutan haber sonrası yıldız futbolcuya yapılan kontrollerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Adından söz ettiren Saint-Maximin'in 2-3 gün içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.
GÜZEL HABER GELDİ
Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin, bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
GÜZEL HABER GELDİ
Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin, bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19.45'te başlayacak.