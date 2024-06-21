Herkese bu kafadan lazım
Sosyal medyada, kredi kartı borcunu bankanın ödediğini zanneden genç kadının videosu kısa sürede viral oldu.
Yayınlanan görüntülerde, yemek yiyen bir kadın ile arkadaşı, kredi kartı borçları hakkında konuştu.
“Paranın kaynağı nereden?” sorusuna, “Kredi kartı” cevabını verdi.
Bu kez genç kadına, “Peki kredi kartını kimin ödeyeceğini biliyor musun ayın sonunda?” diye soruldu. Cevabı ise, “Banka ödemiyor mu?” oldu.
Zekasına hayran kalınan genç kadın için, “Kesin CHP’li” yorumları yapıldı.
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